Боярскому ответили на предложение освободить артистов от армии

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Коллеги актёра Михаила Боярского раскритиковали его за предложение не призывать в армию артистов. Тот назвал службу помехой творческому развитию.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Боярский выступил с идеей ввести запрет на призыв, чтобы молодые представители профессии могли начать работать как можно раньше.

Чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии, — полагает Боярский.

Мнение коллеги оспорил, в частности, шоумен Владимир Винокур. По его словам, ни ему, ни его коллегам армия не помешала. Он подчеркнул, что все творческие люди, которые даже прошли войну, перенесли все невзгоды и стали хорошими артистами.

При этом он выступил за срочную службу артистов по своей специализации — в различных военных ансамблях.

Я служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Я и служил, и не терял время. Был и певцом, и ведущим, поступил потом в театральный институт, — цитирует Винокура сайт телеканала «360».

Аналогичную позицию высказал актёр театра и кино Николай Добрынин, служивший в советское время в войсках ПВО. Он также считает, что артистам не надо делать поблажек.

Он отметил, что профессия человека в этом вопросе не имеет никакого значения.

Мужчина должен отслужить, отдав долг перед Родиной. Для каждого молодого человека это очень важно. При чём тут — артист человек или не артист? Он должен свой долг выполнить, — приводит слова Добрынина Daily Storm.

Режиссёр и депутат Госдумы Владимир Бортко также задался вопросом, почему творческих людей нельзя брать в армию. Он напомнил, что артистами не рождаются.

Их следует призывать на службу на общих основаниях, полагает режиссёр.

После армии пусть становятся артистами сколько угодно. Другое дело — скрипач. Там руки надо беречь, ещё что-то. А что касается драматических артистов — не вижу никаких оснований, чтобы не призывать их в армию, — заявил Бортко.

Ранее, как писал NEWS.ru, Боярский порекомендовал коллегам, которые жалуются на потерю доходов из-за коронавируса, найти другой источник заработка и не просить денег у государства.