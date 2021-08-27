Бомбу на борту самолёта Москва — Геленджик не нашли

Взрывное устройство на борту рейса Москва — Геленджик не обнаружено. Самолёт вылетел в пункт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Опасных предметов на борту найдено не было, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолёт вылетел из аэропорта Домодедово в 13:32 — на два часа позже расписания. Рейс задержали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва на борту. Всё это время самолёт проверяли на наличие взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали вылет пассажирского самолёта в Москву из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. В ходе проверки выяснилось, что сообщение о минировании было ложным. Его автором оказался демобилизовавшийся солдат-срочник. Свой поступок он объяснил желанием пошутить.