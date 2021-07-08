Пассажир в шутку «заминировал» самолёт в Благовещенске
Сергей Попов
Сергей Попов
09:55, 08 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В Благовещенске задержали вылет пассажирского самолёта в Москву из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Его автором оказался один из пассажиров — демобилизовавшийся солдат-срочник. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл с рейсом компании S7. Силовики осмотрели самолёт, багаж и коммерческий груз, не обнаружив каких-либо опасных предметов.
Проводится проверка в отношении гражданина 2000 года рождения, он следовал домой из воинской части, отслужил. Объяснил, что шутка у него такая, — рассказал агентству и. о. начальника местного линейного отдела МВД на транспорте Александр Храмов.
Он добавил, что молодого человека сняли с рейса, а самолёт вылетел в столицу.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет в Симферополь лайнера Boeing 777-300ER из-за анонимного сообщения о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.