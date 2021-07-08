Пассажир в шутку «заминировал» самолёт в Благовещенске

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МЧС России задействовало водолазов в поисках тел погибших в результате крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. В их задачу также входит обнаружение чёрных ящиков самолёта, сообщает пресс-служба камчатского главка ведомства.

Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача — поиск чёрных ящиков и тел погибших, — отметили в ведомстве....