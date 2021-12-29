Большинство россиян захотели всегда отдыхать 31 декабря

Большинство россиян проголосовали за введение выходного дня 31 декабря на постоянной основе, таковы результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передаёт РИА Новости. На вопрос, хотели бы они, чтобы 31 декабря стало выходным днём навсегда, положительно ответил 81% респондентов.

При этом, согласно опросу , идею о введении выходного 31 декабря на постоянной основе поддержали 84% женщин и 79% мужчин. Среди граждан моложе 34 лет 85% проголосовали положительно. 79% тех, кто старше 45 лет, также высказались за введение выходного.

Сильнее всего дополнительный выходной день хотят получить в Волгограде (89%) и Казани (88%). В Санкт-Петербурге за него проголосовали 83% респондентов, в Москве — 81%, в Екатеринбурге — 74%, в Красноярске — 73%.

В исследовании приняли участие 1600 работающих граждан из всех округов РФ. Оно прошло с 22 по 29 декабря.

Ранее сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его мнению, в этот день россияне готовятся встречать Новый год и им сложно сосредоточиться на работе. Инициативу поддержал зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Он считает, что 31 декабря большинство граждан практически не работают.