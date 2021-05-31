60% россиян не против физического наказания детей

https://static.news.ru/photo/c6854238-c220-11eb-a283-96000091f725_660.jpg Фото: Ute Grabowsky via imago-images.de/Global Look Press

Физическое наказание для детей считают целесообразным порядка 60% россиян. Правда, делать это возможно, по их мнению, лишь в определённых ситуациях, рассказала социолог Людмила Горюнова, данные которой приводит ТАСС.

Участники проведённого опроса чаще всего в качестве причин для такого воздействия называли употребление наркотиков, алкоголь и воровство. Допускали физическое воздействие также за хамство, неуважение, а в ряде случаев — и за невыполнение домашних обязанностей.

При этом только 36% россиян заявили, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации.

Более 50% респондентов старшего поколения отметили, что такое воспитание приносит лишь негативный эффект: дети становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сёстрах.

При этом 61% признались, что их регулярно наказывали в детстве. Примерно каждый четвёртый вспомнил, что это было либо периодически, либо часто.

Исследование было проведено агентством «Михайлов и партнёры» в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах страны.

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