Большинство россиян назвали себя вежливыми водителями

Вежливыми водителями считают себя 79% российских автомобилистов, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Авто.ру». При этом 14% таковыми себя назвать не могут, а 7% заявили, что дорожный этикет — это лишнее, им хватает официальных правил движения.
Около половины опрошенных (45%)
44% водителей предупреждают о встречном патруле ДПС, столько же согласны пропустить обгоняющего, если тот попросит, моргнув дальним светом. Четверть автомобилистов готовы остановиться и предложить помощь и только 12% — помочь заменить колесо.
Ранее московская Госавтоинспекция подписалась в социальных сетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения. Начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков сообщил, что московские инспекторы «за прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали «контент с нарушением правил дорожного движения».