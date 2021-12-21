Большинство россиян назвали себя вежливыми водителями

Вежливыми водителями считают себя 79% российских автомобилистов, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Авто.ру». При этом 14% таковыми себя назвать не могут, а 7% заявили, что дорожный этикет — это лишнее, им хватает официальных правил движения.

Около половины опрошенных (45%) расстраиваются , когда их не благодарят за то, что они пропустили машину. А 54% не обращают внимания на такие эпизоды. При этом благодарность за то, что дали обогнать, — одно из самых популярных правил дорожного этикета (64%). 60% в знак благодарности моргают «аварийкой», 17% кивают, 13% — машут рукой, чтобы сказать спасибо.

44% водителей предупреждают о встречном патруле ДПС, столько же согласны пропустить обгоняющего, если тот попросит, моргнув дальним светом. Четверть автомобилистов готовы остановиться и предложить помощь и только 12% — помочь заменить колесо.

Ранее московская Госавтоинспекция подписалась в социальных сетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения. Начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков сообщил, что московские инспекторы «за прошедший период» приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали «контент с нарушением правил дорожного движения».