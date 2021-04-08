Большинство россиян готовы материально помогать родителям

https://static.news.ru/photo/5ace8ca4-9901-11eb-b485-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 50% россиян согласны с тем, что дети должны материально поддерживать старшее поколение. Чаще всего о необходимости помогать пожилым родителям при любых условиях говорят мужчины (58 против 52% среди женщин), молодежь до 24 лет (69%) и граждане, имеющие доход от 80 тыс. рублей в месяц (64%).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob с 1 по 7 апреля среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из 16 городов страны, сообщает РБК.

Согласно исследованию, 22% опрошенных стараются помогать родителям регулярно, каждый десятый делает это очень редко, а 18% признались, что, наоборот, родители помогают им. Ещё 8% вообще не поддерживают финансово.

В среднем размер ежемесячной помощи родителям составляет 8,5 тыс. рублей в месяц. При этом 9,8 тыс. тратят мужчины и 7,2 тыс. рублей — женщины. Самыми щедрыми оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга — в среднем по 15 тыс. и 13 тыс. рублей соответственно.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, опрос показал, что большинство российских семей тратят на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, от 25% до 50% своего бюджета, или 15–30 тысяч рублей в месяц.