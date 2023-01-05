Большинство раненных в Макеевке отправили в другие регионы России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Почти всех военных, получивших ранения при обстреле Макеевки, отправили на лечение в другие регионы России, написал в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, изначально раненым удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь.

Совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS. Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России, — написал глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что Владимир Путин поручил наградить бойцов, спасавших своих сослуживцев после удара ВСУ по Макеевке. В первую очередь к наградам представят шестерых военнослужащих. При этом Минобороны РФ продолжает собирать информацию об ударе, поэтому не исключается, что этот список станет больше.

В конце декабря в Сватово (ЛНР) задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ. В силовых структурах предположили, что ВСУ могли использовать полученную от нее информацию для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.