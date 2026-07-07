Больше никакой окрошки! Жарким летом готовлю морское холоднющее гаспачо

Я обожаю гаспачо, но всегда считал его просто освежающей закуской. Пока не попробовал версию с хрустящими кальмарами — теперь это мой полноценный обед.

Ингредиенты

Томаты в собственном соку — 1 банка, томатный сок — 1 л, оливковое масло — 100 мл, сахар — 3 ст. л., соль — 2 ст. л., белый хлеб без корочки — 200 г, клубника — 200 г, красный лук — 100 г, свежие огурцы без кожуры — 250 г, уксус или сок лимона — по вкусу, щупальца кальмара — 50 г, томаты — 60 г, зеленый лук — 15 г, сметана — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала все, кроме кальмаров и салата, отправляю в блендер: томаты из банки, сок, хлеб, клубнику, лук, огурцы, масло, соль, сахар и уксус. Взбиваю в идеальное пюре и убираю в холодильник настаиваться.

Теперь надо обжарить щупальца кальмара: макаю их в кляр и отправляю во фритюр до золотистой корочки, потом выкладываю на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Тем временем нарезаю томаты кубиком, смешиваю с рубленым зеленым луком и сметаной — это будет свежий салат. Наливаю холодное гаспачо в тарелку, сверху выкладываю салат из томатов и хрустящие щупальца. В финале украшаю тонкими кружочками зеленых томатов и сбрызгиваю оливковым маслом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Холодный томатный суп с клубникой дает неожиданную сладость, а хрустящие щупальца — идеальный контраст. Совет: подавайте сразу, пока кальмар не размяк, иначе потеряете ту самую текстуру.