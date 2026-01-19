Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 15:35

Больше не делаю «Муравейник». Готовлю торт «Эстерхази» — миндальные коржи и нежнейший венский заварной крем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Больше не делаю «Муравейник». Готовлю торт «Эстерхази» — миндальные коржи и нежнейший венский заварной крем. Это гениально просто и невероятно изысканно: австрийская классика, которая выглядит как произведение искусства, а готовится из доступных ингредиентов.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие, но в меру мягкие миндальные коржи с насыщенным ореховым вкусом, прослоенные бархатистым, тающим во рту ванильно-масляным кремом, завершенные изящной шоколадной паутинкой сверху.

Для приготовления вам понадобится: для коржей (5-6 штук): 150 г молотого миндаля (или миндальной муки), 150 г сахарной пудры, 6 яичных белков, 50 г муки. Для крема: 500 мл молока, 4 яичных желтка, 150 г сахара, 40 г муки или кукурузного крахмала, 1 стручок ванили или экстракт, 250 г размягченного сливочного масла. Для глазури: 100 г темного шоколада, 50 г сливочного масла. Для теста аккуратно смешайте миндальную муку с сахарной пудрой и обычной мукой. Взбейте белки в устойчивую пену и осторожно вмешайте в сухую смесь. На пергаменте нарисуйте круг (20–22 см), распределите по нему тонкий слой теста и выпекайте каждый корж 5–7 минут при 200 °C до легкого румянца. Для крема сварите заварную основу из молока, желтков, сахара и муки с ванилью. Остудите ее полностью, затем взбейте с мягким маслом. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Для глазури растопите шоколад с маслом, остудите до комнатной температуры и полейте торт, сделав вилкой характерную «паутинку». Дайте торту пропитаться ночь в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
