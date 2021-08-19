Больше 100 пассажиров сняли с рейса в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске с рейса сняли часть пассажиров, которые должны были улететь в Москву. При этом сам рейс отменять не стали, несмотря на заявление о «технических причинах». Об этом пишет MK.RU.

Снятых с рейса пассажиров отправят в столицу России 20 августа в 18:00 по местному времени и 21 августа в течение дня. На время ожидания людей обеспечили жильём и едой.

Согласно сообщению издания, среди снятых пассажиров оказались дети и люди, которые летели транзитом. Предполагается, что на борту воздушного судна произошла некая поломка, однако на текущий день неизвестно, какая именно. Другие подробности возникшей ситуации не сообщаются.

Ранее в международном аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион с рейса до Москвы сняли восемь россиян с двойным гражданством. Их сняли с самолёта компании «Аэрофлот» и передали сотрудникам правоохранительных органов. Нарушителям грозят штрафы по пять тысяч шекелей (около 112 тысяч рублей).