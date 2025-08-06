Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:00

Болезнь, которая крадет урожай: как спасти тепличные томаты от напасти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кладоспориоз, или бурая пятнистость, — одно из самых коварных грибковых заболеваний, поражающих тепличные томаты. Его не так просто распознать сразу, а вот потерять из-за него урожай можно очень быстро.

Как сообщает корреспондент издания «Белновости», болезнь проявляется в виде светло-жёлтых пятен на верхней стороне листьев и буро-оливкового налёта снизу.

Почему это опасно

  • Грибок активно развивается при влажности выше 80%

  • Температура 20–25 °C — идеальные условия для заражения

  • Споры быстро распространяются воздухом, водой, через одежду и инструменты

  • Болезнь снижает урожайность и качество плодов

Что делать при первых признаках

  1. Сразу удалите поражённые листья.
    Делайте это аккуратно, не встряхивая. Уносите за пределы участка — в компост класть нельзя.

  2. Снизьте влажность воздуха в теплице.

    • Поливайте только утром и строго под корень

    • Избегайте попадания влаги на листья

    • Мульчируйте почву

    • Проветривайте активно — особенно в пасмурную погоду

  3. Обработайте растения.
    Эффективны:

    • препараты на основе меди (ХОМ, бордоская смесь)

    • биофунгициды (Фитоспорин, Алирин-Б)

    Обязательно обрабатывайте обе стороны листа, особенно нижнюю. Повторяйте процедуру каждые 7–10 дней.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как защититься от болезни заранее

  • Выбирайте устойчивые сорта.
    На упаковке ищите пометку: устойчив к Cff (бурой пятнистости)

  • Не перекармливайте азотом.
    Избыток делает ткани рыхлыми и более уязвимыми для грибков.

  • Осенью обязательно дезинфицируйте теплицу.

    • Удалите растительные остатки

    • Обработайте все конструкции и почву специальными средствами

  • Соблюдайте севооборот.
    Не сажайте томаты на одном месте несколько лет подряд. Чередуйте их с культурами, не относящимися к паслёновым.

Вывод: кладоспориоз — не приговор, если действовать быстро и грамотно. Регулярные осмотры, проветривание и правильная агротехника помогут сохранить урожай и здоровье растений.

Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100% всхожесть!

урожай
советы
огороды
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.