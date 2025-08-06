Болезнь, которая крадет урожай: как спасти тепличные томаты от напасти

Кладоспориоз, или бурая пятнистость, — одно из самых коварных грибковых заболеваний, поражающих тепличные томаты. Его не так просто распознать сразу, а вот потерять из-за него урожай можно очень быстро.

Как сообщает корреспондент издания «Белновости», болезнь проявляется в виде светло-жёлтых пятен на верхней стороне листьев и буро-оливкового налёта снизу.

Почему это опасно

Грибок активно развивается при влажности выше 80%

Температура 20–25 °C — идеальные условия для заражения

Споры быстро распространяются воздухом, водой, через одежду и инструменты

Болезнь снижает урожайность и качество плодов

Что делать при первых признаках

Сразу удалите поражённые листья.

Делайте это аккуратно, не встряхивая. Уносите за пределы участка — в компост класть нельзя. Снизьте влажность воздуха в теплице. Поливайте только утром и строго под корень

Избегайте попадания влаги на листья

Мульчируйте почву

Проветривайте активно — особенно в пасмурную погоду Обработайте растения.

Эффективны: препараты на основе меди (ХОМ, бордоская смесь)

биофунгициды (Фитоспорин, Алирин-Б) Обязательно обрабатывайте обе стороны листа, особенно нижнюю. Повторяйте процедуру каждые 7–10 дней.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как защититься от болезни заранее

Выбирайте устойчивые сорта.

На упаковке ищите пометку: устойчив к Cff (бурой пятнистости)

Не перекармливайте азотом.

Избыток делает ткани рыхлыми и более уязвимыми для грибков.

Осенью обязательно дезинфицируйте теплицу. Удалите растительные остатки Обработайте все конструкции и почву специальными средствами

Соблюдайте севооборот.

Не сажайте томаты на одном месте несколько лет подряд. Чередуйте их с культурами, не относящимися к паслёновым.

Вывод: кладоспориоз — не приговор, если действовать быстро и грамотно. Регулярные осмотры, проветривание и правильная агротехника помогут сохранить урожай и здоровье растений.

