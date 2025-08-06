Болезнь, которая крадет урожай: как спасти тепличные томаты от напасти

Кладоспориоз, или бурая пятнистость, — одно из самых коварных грибковых заболеваний, поражающих тепличные томаты. Его не так просто распознать сразу, а вот потерять из-за него урожай можно очень быстро.
Как сообщает корреспондент издания «Белновости», болезнь проявляется в виде светло-жёлтых пятен на верхней стороне листьев и буро-оливкового налёта снизу.
Почему это опасно
Грибок активно развивается при влажности выше 80%
Температура 20–25 °C — идеальные условия для заражения
Споры быстро распространяются воздухом, водой, через одежду и инструменты
Болезнь снижает урожайность и качество плодов
Что делать при первых признаках
Сразу удалите поражённые листья.
Делайте это аккуратно, не встряхивая. Уносите за пределы участка — в компост класть нельзя.
Снизьте влажность воздуха в теплице.
Поливайте только утром и строго под корень
Избегайте попадания влаги на листья
Мульчируйте почву
Проветривайте активно — особенно в пасмурную погоду
Обработайте растения.
Эффективны:
препараты на основе меди (ХОМ, бордоская смесь)
биофунгициды (Фитоспорин, Алирин-Б)
Обязательно обрабатывайте обе стороны листа, особенно нижнюю. Повторяйте процедуру каждые 7–10 дней.
Как защититься от болезни заранее
Выбирайте устойчивые сорта.
На упаковке ищите пометку: устойчив к Cff (бурой пятнистости)
Не перекармливайте азотом.
Избыток делает ткани рыхлыми и более уязвимыми для грибков.
Осенью обязательно дезинфицируйте теплицу.
Удалите растительные остатки
Обработайте все конструкции и почву специальными средствами
Соблюдайте севооборот.
Не сажайте томаты на одном месте несколько лет подряд. Чередуйте их с культурами, не относящимися к паслёновым.
Вывод: кладоспориоз — не приговор, если действовать быстро и грамотно. Регулярные осмотры, проветривание и правильная агротехника помогут сохранить урожай и здоровье растений.
