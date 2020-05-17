Ещё более восьми тысяч заражённых коронавирусом выявили в России

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 8926 случаев коронавируса. Таким образом, суточный прирост заражённых впервые составил менее девяти тысяч человек.
Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве — 3238. В Подмосковье диагноз подтвердили у 921 человека, в Санкт-Петербурге — у 425.
Как писал NEWS.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что первым и последним симптомом коронавируса у молодых заражённых может стать инсульт. По её словам, это проявление COVID-19 связано с повышенной свёртываемостью крови, из-за которой в организме начинается активное образование тромбов.
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