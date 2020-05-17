Ещё более восьми тысяч заражённых коронавирусом выявили в России

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На территории Москвы вылечились ещё 1423 человека, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 18 мая сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь количество выздоровевших после заражения COVID-19 жителей Москвы увеличилось до 28 913, передаёт ТАСС. В общей сложности, по информации на 18 мая, в мире коронавирусом заболели 4...