Более половины россиян поддерживают меры против коронавируса

Около 60% российских граждан полностью одобряют введённые правительством РФ меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Ещё 30% одобряют большую их часть. Такие результаты показал опрос населения,
Около 6% заявили, что не согласны с большинством принятых мер, и только 3% не поддерживают их вообще, — говорится в сообщении на сайте.
В опросе, проведённом 31 марта, приняли участие более 12,4 тыс. человек. В частности, речь в исследовании шла о временном ограничении движения на границе страны, увеличении объёмов производства тест-систем, увеличении числа лабораторий для проведения тестов и так далее.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в период пандемии не стоит закупаться продуктами впрок или делать запас, ведь продовольственные магазины работают постоянно, и объём основных продуктов питания в них меньше не становится. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзоре.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен