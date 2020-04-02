Более половины россиян поддерживают меры против коронавируса

https://static.news.ru/photo/1344a762-74ac-11ea-b166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 60% российских граждан полностью одобряют введённые правительством РФ меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Ещё 30% одобряют большую их часть. Такие результаты показал опрос населения, проведённого в соцсетях командой портала стопкоронавирус.рф. Согласно им, предпринятые меры поддерживают 91% россиян.

Около 6% заявили, что не согласны с большинством принятых мер, и только 3% не поддерживают их вообще, — говорится в сообщении на сайте.

В опросе, проведённом 31 марта, приняли участие более 12,4 тыс. человек. В частности, речь в исследовании шла о временном ограничении движения на границе страны, увеличении объёмов производства тест-систем, увеличении числа лабораторий для проведения тестов и так далее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в период пандемии не стоит закупаться продуктами впрок или делать запас, ведь продовольственные магазины работают постоянно, и объём основных продуктов питания в них меньше не становится. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзоре.