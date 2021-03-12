Более половины россиян хотят сменить место работы

Свыше половины (63%) россиян недовольны текущим местом работы и хотят сменить его. Чаще всего о переходе на другое место задумываются работники сферы транспорта, торговли и охраны (68–69%).
На смену компании настроены 64% работников в области строительства, по 62% тех, кто занят в ресторанном бизнесе и промышленном производстве.
Среди медиков сменить работу хотят 55%, в рядах учителей об этом задумываются 53%. Меньше всего (50%) неудовлетворённость текущим местом работы высказали специалисты IT-сферы,
Ранее NEWS.ru писал, что омбудсмен Москвы Татьяна Потяева поддержала идею о введении четырёхдневной рабочей недели для россиян. При этом она уточнила, что речь должна идти только о женщинах. Чиновница пояснила, что представительницы слабого пола несут повышенную нагрузку, совмещая работу и заботы по дому.
В Госдуме считают переход на четырёхдневку преждевременным. По словам депутатов, закрепление четырёхдневной рабочей недели в законодательстве для отдельных категорий граждан может привести к серьёзным социальным потрясениям.