Более половины россиян хотят сменить место работы

https://static.news.ru/photo/2ec87dfc-8314-11eb-a283-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше половины (63%) россиян недовольны текущим местом работы и хотят сменить его. Чаще всего о переходе на другое место задумываются работники сферы транспорта, торговли и охраны (68–69%).

На смену компании настроены 64% работников в области строительства, по 62% тех, кто занят в ресторанном бизнесе и промышленном производстве.

Среди медиков сменить работу хотят 55%, в рядах учителей об этом задумываются 53%. Меньше всего (50%) неудовлетворённость текущим местом работы высказали специалисты IT-сферы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные исследования.

Ранее NEWS.ru писал, что омбудсмен Москвы Татьяна Потяева поддержала идею о введении четырёхдневной рабочей недели для россиян. При этом она уточнила, что речь должна идти только о женщинах. Чиновница пояснила, что представительницы слабого пола несут повышенную нагрузку, совмещая работу и заботы по дому.

В Госдуме считают переход на четырёхдневку преждевременным. По словам депутатов, закрепление четырёхдневной рабочей недели в законодательстве для отдельных категорий граждан может привести к серьёзным социальным потрясениям.