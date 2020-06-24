Более 800 новых случаев коронавируса выявлено в Москве

https://static.news.ru/photo/0ad07ae8-b5f2-11ea-a33c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В российской столице за минувшие сутки выявлено 811 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. По его данным, общее число зарегистрированных в городе случаев коронавируса достигло 216 906.

Также за последние 24 часа в Москве выздоровели 2020 пациентов с COVID-19, скончались — 14. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 141 268. Количество жертв заболевания в столице достигло 3657.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,2 млн человек по всему миру, более 477 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,6 млн человек.

На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире: с начала пандемии выявлен 606 881 случай коронавируса, 368 822 человека выздоровели. Скончались 8513 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Жертвами пандемии в России за последние сутки стали 154 пациента, выздоровели — 12 393.