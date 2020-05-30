Более 78 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/b09ce084-a241-11ea-9d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки справились с коронавирусом 3599 пациентов, проходивших лечение в столице, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло 78 324 человек, передаёт ТАСС.

Представитель администрации города напомнила, что после курса терапии медики проводят лабораторные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Переболевшие коронавирусом люди с отрицательными анализами на ВИЧ и гепатит и отсутствием других хронических заболеваний приглашены стать донорами плазмы.

Как писал NEWS.ru ранее, статистика по коронавирусу учитывает пять групп, к которым можно отнести пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, к первой группе относят тех, у кого COVID-19 при жизни или посмертно был подтверждён тестом. Во вторую группу относят случаи, когда коронавирус не был выявлен лабораторно.