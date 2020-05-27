Более 60% россиян хотят отдохнуть на море после пандемии

https://static.news.ru/photo/98ecbfc6-a026-11ea-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

После снятия ограничений из-за пандемии коронавируса большинство россиян хотели бы отправиться на море.

Провести отпуск на море планируют 61% респондентов. 38% опрошенных хотят выбраться на природу, 29% отправятся в другой город. Больше всего хотят ознакомится с новыми объектами культуры 24% респондентов. Опрос проводил портал стопкоронавирус.рф.

NEWS.ru писал, что россияне чаще всего выбирают для лечебно-оздоровительного отдыха санатории Краснодарского края и Крыма. На ближайший месяц больше всего мест было забронировано в санаториях Сочи, Анапы, Геленджика, а также городов Ставропольского края.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что создание курортов и появление новых видов отдыха станут новыми трендами при восстановлении туристической отрасли в России.