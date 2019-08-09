Более 50 тысяч человек посетили в первый день организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона» в Крыму.
В 2019 году основными номерами стали трюковое, музыкальное и пиротехническое действие. Концерт с участием Григория Лепса, Владимира Кузьмина, Вадима Самойлова («Агата Кристи»», групп «Кипелов», «Пилот» и «Слот» стал кульминацией мероприятия.
В субботу, 10 августа, байк-шоу посетил президент России Владимир Путин.
Как ранее писал News.ru, байкеры подарили президенту РФ Владимиру Путину шапку из экипировки «Ночных волков».