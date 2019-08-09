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179 школьников из пострадавшего от наводнения города Нижнеудинска Иркутской области были направлены в оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» в Рязанской области. Однако вскоре они стали просить родителей забрать их домой из-за условий для отдыха.

В сюжете, вышедшем на телеканале «Вести-Иркутск», говорится, что «Лесная сказка» — хоть и частное учреждение, но выглядит как заброшенный лагерь советского периода: обшарпанные стены, сломанная мебель, холодная вода, вместо дверей...