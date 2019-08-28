https://static.news.ru/photo/26d6c2e6-c990-11e9-8830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше 43% случаев гибели детей в ДТП приходится на летний период. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД за 2012–2018 годы.

Осенью жертвами дорожных происшествий становятся 23% несовершеннолетних, зимой — 19%. Самый низкий показатель у весны — в это время года в авариях погибают 14% детей.

С начала 2019 года в авариях на российских дорогах погибли 304 ребёнка и ещё почти 12 тысяч пострадали.

В ведомстве отметили, что в подавляющем большинстве случаев ДТП, в которых гибнут дети, происходят по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы призвал водителей быть более внимательными и осторожными в связи с увеличением числа детей на столичных улицах в преддверии нового учебного года.