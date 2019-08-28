Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше 43% случаев гибели детей в ДТП приходится на летний период. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД за 2012–2018 годы.

Осенью жертвами дорожных происшествий становятся 23% несовершеннолетних, зимой — 19%. Самый низкий показатель у весны — в это время года в авариях погибают 14% детей.

С начала 2019 года в авариях на российских дорогах погибли 304 ребёнка и ещё почти 12 тысяч пострадали.

В ведомстве отметили, что в подавляющем большинстве случаев ДТП, в которых гибнут дети, происходят по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы призвал водителей быть более внимательными и осторожными в связи с увеличением числа детей на столичных улицах в преддверии нового учебного года.

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