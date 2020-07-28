Более 20 участков автодорог подтопило в Москве ливнем

https://static.news.ru/photo/28fc6c86-d0a3-11ea-bf87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обрушившийся 27 июля на столицу ливень подтопил 21 участок автомобильных дрог в разных районах мегаполиса. Это привело к затруднениям в движении транспорта, многие машины оказались в воде.

Кроме того, проливной дождь затопил территорию 7-го парка на Верхнелихоборской улице. При въезде и выезде из него вода попадала в салоны автобусов. На северо-востоке Москвы оказались подтоплены кладовые помещения и паркинг жилищного комплекса «Грин Парк».

В настоящее время все подтопления ликвидированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Он также добавил, что в результате удара молнии в Солнцево пострадали двое мужчин. Они госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение двух часов в столице выпало 75 мм осадков, что составляет почти 80% месячной нормы. Порывами ветра были повалены пять деревьев, что привело к повреждению двух автомобилей. Люди при этом не пострадали.