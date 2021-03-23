Более 160 тысяч человек заявили о готовности выйти на митинг за Навального

https://static.news.ru/photo/8506f02e-8c72-11eb-b7cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О своей готовности участвовать в акции за освобождение Алексея Навального на утро 24 марта сообщили более 160 тысяч человек. Желающие пойти на митинг в поддержку оппозиционера оставляют заявки на специальном сайте, где им нужно указать электронную почту, а также отметить дом или улицу.

Как пишет Znak.com, изучив карту точек, где находятся сторонники Навального, журналисты обнаружили много интересных мест, начиная от Кремля, здания администрации президента РФ до Мавзолея Ленина и Смоленского кладбища.

Накануне сторонники Алексея Навального сообщили о намерении провести крупный несанкционированный митинг с требованием освободить оппозиционера. Дата и место его проведения станут известны, когда соберётся 500 тысяч желающих принять участие в мероприятии.

По словам соратников Навального, опросы показывают, что протестные акции одобряют десятки миллионов россиян. Однако когда митинги проходят спонтанно, многие боятся на них выходить, некоторые не успевают о них узнать, а кто-то не может прийти. Поэтому команда оппозиционера поставила своей целью «рассказать о митинге всей стране». Для этого они запустили сайт, на котором желающие принять участие в акции могут отметить своё местоположение на карте, писал NEWS.ru.

Алексей Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.