Более 130 пассажиров не могут вылететь из Москвы уже 17 часов Более 130 пассажиров FlyDubai не могут вылететь из Москвы из-за поломки самолета

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Более 130 пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании FlyDubai не могут вылететь из столичного аэропорта уже 17 часов из-за поломки самолета, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, представители перевозчика объяснили задержку вылета неполадками с датчиками диайсинга.

Официальных извинений от компании нам не принесли. Дали только ваучер на 900 рублей на питание. Пассажиры в отчаянии, начинают отмечать праздники прямо в терминале, — рассказала одна из пассажирок.

Как передает канал, время вылета перенесли на 19:20. Однако пассажиров так и не пригласили на посадку.

Ранее российские туристы застряли в аэропорту кубинского острова Кайо-Коко из-за технической неисправности самолета. На видеозаписи, сделанной одним из путешественников, видно, как россияне хлопают в ладоши для привлечения внимания и кричат «Хотим домой». Решение о переносе вылета объяснили тем, что самолету не хватает топлива. Позднее была озвучена другая причина, связанная с технической неисправностью воздушного судна.

4 января в подмосковном аэропорту Жуковский 400 человек более 12 часов ожидали вылета в Шри-Ланку. При этом пассажиры пожаловались, что представители авиакомпании Red Wings не дали каких-либо разъяснений о задержке рейса. Они рассказали, что сначала их посадили в «совершенно убитый» самолет, а затем попросили выйти из него. Из-за задержки рейса им раздали горячее питание. Некоторые обратили внимание, что боксы с едой датированы сентябрем 2023 года.