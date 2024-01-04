400 пассажиров провели 12 часов в Жуковском, ожидая вылета в Шри-Ланку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном аэропорту Жуковском 400 человек уже более 12 часов ожидают вылета в Шри-Ланку, сообщает Readovka. При этом очевидцы жалуются, что представители авиакомпании Red Wings не дают каких-либо разъяснений о задержке рейса. Пассажир Александр в комментарии «Известиям» отметил, что туроператоры тоже не дают ответа.

Горячие линии ничего сказать не могут. Сказали, если чартерный рейс — обращайтесь к туроператору. Туроператоры, соответственно, никто ничего сказать не могут, — говорит Александр.

Пассажиры жалуются, что сначала их посадили в «совершенно убитый» самолет, а затем попросили выйти из него. Из-за задержки рейсам гражданам раздали горячее питание. Некоторые обратили внимание, что боксы с едой датированы сентябрем 2023 года.

К моменту публикации новости рейс WZ3077 вылетел из Москвы. Изначально он должен был покинуть аэропорт 3 января в 22:20.