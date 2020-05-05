Число выздоровевших от коронавируса россиян увеличилось почти до 20 тысяч

В России за сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции COVID-19 из больниц выписаны 1770 человек. Общее число исцелившихся за весь период эпидемии увеличилось до 19 865.
Вместе с тем выявлено 10 102 новых случая заражения. Заболевшие госпитализированы в 83 регионах. Почти половина из них — 4961 человек — это так называемые контактные лица, которые не имели клинических проявлений болезни.
Помимо этого, зафиксировано 95 летальных исходов.
В общей сложности в России официально зарегистрировано уже 155 370 заболевших в 85 регионах, скончался 1451 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус предложили назвать новым именем из-за его осложнений на сосудах. С таким предложением выступили итальянские учёные, опубликовавшие открытое письмо.
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