Массовое отравление произошло в одном из заведений общепита в Братске. Пострадали 13 человек, пятеро из которых госпитализированы.
Инцидент произошёл в кафе Doner Kebab на улице Кирова. Предположительно, посетили заведения могли отравиться шаурмой.
В настоящее время заведение закрыто. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области проводят в нём проверку.
В больницы попали трое взрослых и двое несовершеннолетних, сообщает «
Это второй случай отравления в данном кафе. Предыдущий произошёл в июне и тогда также за медпомощью обратились 13 его посетителей. Проверка выявила ряд нарушений в работе заведения. В течение месяца оно было закрыто, затем вновь возобновило работу.
Ранее News.ru писал о похожем случае в Уфе. Там из-за отравления шаурмой в больницу попали 15 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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