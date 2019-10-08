https://static.news.ru/photo/4243a990-e99d-11e9-8926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Массовое отравление произошло в одном из заведений общепита в Братске. Пострадали 13 человек, пятеро из которых госпитализированы.

Инцидент произошёл в кафе Doner Kebab на улице Кирова. Предположительно, посетили заведения могли отравиться шаурмой.

В настоящее время заведение закрыто. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области проводят в нём проверку.

В больницы попали трое взрослых и двое несовершеннолетних, сообщает « ТК Город ». О состоянии их здоровья информации пока нет.

Это второй случай отравления в данном кафе. Предыдущий произошёл в июне и тогда также за медпомощью обратились 13 его посетителей. Проверка выявила ряд нарушений в работе заведения. В течение месяца оно было закрыто, затем вновь возобновило работу.

Ранее News.ru писал о похожем случае в Уфе. Там из-за отравления шаурмой в больницу попали 15 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.