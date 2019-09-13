https://static.news.ru/photo/b5a30610-d539-11e9-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Уфе 15 человек попали в больницу из-за шаурмы.

По данным ведомства, дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Согласно информации следствия, пострадавшие 11 сентября купили шаурму в киоске, который находится в микрорайоне Сипайлово.

Ранее News.ru писал, что после отравления шаурмой пять человек были госпитализированы, среди них — четыре ребёнка и один взрослый. Состояние ещё девяти человек, включая одного несовершеннолетнего, оценивается как средней степени тяжести. Одна из отравившихся — беременная женщина. Всем им поставлен предварительный диагноз — «острый гастроэнтерит».