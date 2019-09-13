Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Уфе 15 человек попали в больницу из-за шаурмы.
По
Согласно информации следствия, пострадавшие 11 сентября купили шаурму в киоске, который находится в микрорайоне Сипайлово.
Ранее News.ru писал, что после отравления шаурмой пять человек были госпитализированы, среди них — четыре ребёнка и один взрослый. Состояние ещё девяти человек, включая одного несовершеннолетнего, оценивается как средней степени тяжести. Одна из отравившихся — беременная женщина. Всем им поставлен предварительный диагноз — «острый гастроэнтерит».