Бокерия оценил вред ношения масок для сердца

Дышать через маску для сердечно-сосудистой системы не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько требуется организму, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик РАН Лео Бокерия.

Не вредно [ношение масок]. Человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму, — сказал Бокерия.

По его словам, может быть, придётся сделать на два вдоха больше, однако это никак не отразится на здоровье. Бокерия напомнил, что в Японии половина граждан ходит в масках постоянно, они привыкли себя защищать, это очень хорошая привычка, заключил академик.

Ранее Бокерия заявил, что полноценных сведений о том, как вакцинация от коронавирусной инфекции влияет на работу сердечно-сосудистой системы, пока нет. Он признался, что на него и его супругу прививка никак не повлияла — не было никаких осложнений.

По словам врача, не стоит «нагнетать» ситуацию с прививками от коронавирусной инфекции — нужно просто правильно подготовиться к вакцинации.

Также Бокерия рассказал, что людям, которые переболели коронавирусом, чтобы восстановить дыхательную мускулатуру, полезно читать вслух. По его словам, делать это следует по 15 минут каждый час. Это позволяет улучшить работу дыхательной мускулатуры, в том числе межрёберных мышц.