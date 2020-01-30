https://static.news.ru/photo/de123aa8-4398-11ea-a351-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент НЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия прокомментировал предложения российского президента Владимира Путина о строгом наказании чиновников во власти, которые ведут себя по-хамски.

Бокерия назвал вежливость чиновников обязательным условием для сохранения порядка в мире. По его словам, нельзя допускать, чтобы традиционно хорошие отношения между людьми деградировали, а также создавалась ситуация, при которой была «полная свобода, что хочу, то и делаю».

Человек, который занимает высокую должность, у которого в подчинении работают люди, все время должен помнить об этом, —заявил академик РАН.

В качестве примера он привёл работу Центра сердечно-сосудистой хирургии. В учреждении работает много разных людей «от обслуживающего персонала до академиков», однако между всеми установлены уважительные отношения. Бокерия подчеркнул, что не помнит, чтобы кто-то за годы его работы хоть раз поднял голос.

Академик РАН считает необходимым, чтобы в обществе обсуждались ключевые вопросы взаимоотношения людей. По его мнению, важно, чтобы эта тема не осталась забытой.

Мы все обеспокоены, что существуют такие примеры вседозволенности как раз там, где этого не должно быть, —отметил Бокерия в беседе с ТАСС.

Он считает, что ситуация с бывшем главой Чувашии Михаилом Игнатьевым должна стать примером для других людей, обладающих властью в своей сфере.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 29 января подписал указ об увольнения главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. 28 января политика исключили из партии "Единая Россия".На вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.