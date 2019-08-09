https://static.news.ru/photo/7d3c6f2c-ba78-11e9-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Из-за проблем с проводкой официальный представитель BMW в России — ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает машины пятой и шестой серии, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года.

Это коснётся 22 тыс. 286 автомобилей, сообщил Росстандарт. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Причиной стала вероятность возникновения коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Данная неполадка может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении. Кроме того, могут возникнуть сбои в работе, вплоть до невозможного запуска, а также оплавление проводки, отмечает Росстандарт.

Ранее News.ru писал о том, какие автомобили считаются самыми угоняемыми в России. Машины марки BMW также вошли в список, но не находятся на первом месте.