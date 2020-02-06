Адвокат Александра Устинова Александр Кулешов сообщил, что следователи предъявили обвинение блогеру и владельцу ряда интернет-ресурсов по четырём статьям УК РФ. Молодой человек свою вину отрицает.
«Два мошенничества — часть 4 статьи 159 УК РФ, статья 163 УК РФ «Вымогательство», статья 242 УК РФ — это «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», часть 5 статьи 128.1 «Клевета», — рассказал Кулешов.
Банк ВТБ, завод «Вентпром», Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, представитель компании «Сима-ленд», а также заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн представляют сторону обвинения,
Ранее NEWS.ru писал, что Устинов является подозреваемым по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой лиц либо в особо крупном размере» УК РФ. Он был пойман в отеле при получении денег, за которые якобы обещал прекратить распространение некой очерняющей «клиента» информации.
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