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В Смоленской епархии РПЦ предупредили о мошенниках, продающих амулеты и «освящающих» маски от коронавируса. Объявление от «шаманов» появилось в Интернете.

Освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, — говорится в сообщении на официальном сайте епархии. РПЦ считает, что эти заявления мошенников противоречат учению церкви...