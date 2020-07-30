Блогеров Кателевского и Дорогова задержали по подозрению в вымогательстве

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Подмосковные силовики задержали в Люберцах подозреваемых в вымогательстве 1,5 млн рублей у сотрудника полиции. По информации стражей порядка, один из них специально повредил имущество, а второй требовал денежные средства, рассказала глава пресс-службы ГУ МВД по Мособласти Татьяна Петрова. Задержанными оказались видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов.

Блогеры требовали деньги за нераспространение в социальных сетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника, — говорится в сообщении.

Она добавила, что ранее в своём блоге в Сети граждане несколько раз опубликовали ролики с провокационным содержанием о выездах в подразделения полиции, где собирали информацию, организовывая провокации. По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 163 («Вымогательство») и ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, передаёт ТАСС. По данным YouTube-канала «Движение», Кателевского везут в Люберецкий городской суд с ходатайством о заключении его под стражу, а на задержание молодых людей прибыло 20 бойцов СОБРа. По предварительным данным, второй фигурант находится в международном розыске.

Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Артём Тарасов заявил, что его задержали вечером 28 июля 2020 года на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По словам молодого человека, ему и компании блогеров пришлось пять часов провести в машине.