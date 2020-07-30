Блогеров Кателевского и Дорогова задержали по подозрению в вымогательстве

Подмосковные силовики задержали в Люберцах подозреваемых в вымогательстве 1,5 млн рублей у сотрудника полиции. По информации стражей порядка, один из них специально повредил имущество, а второй требовал денежные средства, рассказала глава пресс-службы ГУ МВД по Мособласти Татьяна Петрова. Задержанными оказались видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов.
Блогеры требовали деньги за нераспространение в социальных сетях информации, порочащей честь и достоинство сотрудника, — говорится в сообщении.
Она добавила, что ранее в своём блоге в Сети граждане несколько раз опубликовали ролики с провокационным содержанием о выездах в подразделения полиции, где собирали информацию, организовывая провокации. По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 163 («Вымогательство») и ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ,
Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Артём Тарасов заявил, что его задержали вечером 28 июля 2020 года на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По словам молодого человека, ему и компании блогеров пришлось пять часов провести в машине.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен