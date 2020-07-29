«Шесть машин полиции»: блогер Тарасов рассказал о задержании в Петербурге

https://static.news.ru/photo/dd8d6020-d19c-11ea-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/artemtarasov_mma

Известный блогер Артём Тарасов заявил, что его задержали вечером 28 июля 2020 года на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По словам молодого человека, ему и компании блогеров пришлось пять часов провести в машине.

Мы пять часов сидели в машине. Нас заблокировала полиция и не давала нам уезжать. На просьбу отойти от машины они просто стояли как живой щит. Полицейские хотели забрать моего брата (рэпера Корнея. — NEWS.ru), потом меня в отдел. В итоге мы дали объяснения, — цитирует Тарасова портал Life.

По версии блогера, он вместе с братом Корнеем катались на яхте по Неве, позже их заметили поклонники и подписчики и бросились бежать за ними. При этом на самом судне в это время проходило «рэп-выступление».

Мы просто катались и читали рэп. Чтоб вы понимали, нас встречали шесть машин полиции, большая машина ОМОНа из-за того, что люди бежали за нами, когда мы читали рэп, — отметил Тарасов.

По его словам, силовики «говорили в рупор» о том, что на яхте кто-то якобы ругается матом.Тарасов подчеркнул, что такого не было. Ситуацию прокомментировал и рэпер Корней Тарасов.

Хотят именно меня за это наказать, привлечь на 15 суток. Ни за что, за то, что я просто катался на лодке, — рассказал музыкант.

Утром 29 июля братья были вынуждены явиться в отделение полиции, чтобы вновь дать объяснения.

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