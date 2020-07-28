«Бандюганы» Ивлеевой «атаковали» аккаунт «Пятницы» ради её возвращения

https://static.news.ru/photo/a21c7c9e-d0cd-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Настя Ивлеева попросила поклонников написать под постом телеканала «Пятница» в социальной сети Instagram хештег — #настюшкуврешку, чтобы девушку вернули в проект «Орёл и решка». Спустя сутки под публикацией появились свыше 600 тысяч комментариев.

Вы просто самые настоящие бандюганы! Мы ворвались сегодня на аккаунт @fridaytv и взбодрили его тааааак, что походу вернули меня на Решку <...>. Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии с Опасностью! Ок, я слово держу! — написала Ивлеева на своей официальной странице в Instagram. Орфография, пунктуация и стиль авторские.

Через некоторое время телеканал «Пятница» ответил на активность пользователей в Сети.

Вот это мы попали, ребята! Больше 500 000 комментариев с хэштегом #настюшкуврешку под предыдущим постом​, — говорится в заявлении редакции. Орфография, пунктуация и стиль авторские.

Накануне Ивлеева и её супруг — музыкант Элджей (Алексей Узенюк) — заразились коронавирусной инфекцией. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram. Она пообещала рассказать подробности своего состояния позже.

Как ранее писал NEWS.ru, Ивлеева подарила на 26-летие Элджею часы за 7 млн рублей. Исполнитель показал подарок от своей возлюбленной в социальной сети.

Некоторое время назад многочисленные подписчики YouTube-канала телеведущей раскритиковали её за недостаточную помощь своей матери. Девушка опубликовала видео под названием «Бандитский Петербург», где продемонстрировала квартиру в деревне Разметелево Ленинградской области, в которой живут её мама с братом.

После этого недовольные подписчики стали писать Ивлеевой негативные комментарии. Больше всего людей возмущает то, что квартира небольшая, с узкими коридорами и крохотной ванной. Подписчики считают, что девушка должна была купить матери другое жильё.