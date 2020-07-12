Настя Ивлеева подарила Элджею часы за 7 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/bf6aa618-c461-11ea-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Алексей Узенюк, известный под сценическим псевдонимом Элджей, отметил своё 26-летие. Музыкант похвастался роскошными часами за 7 млн рублей. Их подарила его супруга Анастасия Ивлеева.

Исполнитель в сториез Instagrama показал, что преподнесла ему возлюбленная. Популярный блогер купила часы элитной марки Audemars Piguet Royal Oak. Они украшены россыпью бриллиантов.

Жена подарила, — написал Элджей под снимком с часами.

Он их надел во время совместной фотосессии с рэпером Моргенштерном.

Ранее Ивлеева ответила недоброжелательным подписчикам, упрекающим её в зазнайстве и в постоянной демонстрации роскошных вещей и автомобилей. Пользователи Instagram не раз замечали, как Ивлеева хвастает дорогими автомобилями и вещами люксовых брендов. Во время своей недавней прогулки по Москве вместе с мужем-рэпером она продемонстрировала роскошную машину, недешёвый соблазнительный наряд и аксессуары от Chanel и Louis Vuitton. Однако эти вещи восхитили не всех её подписчиков, многие в комментариях заявили, что она стала пафосной и вообще зазналась.

Как писал NEWS.ru, клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек. На момент написания заметки счётчик просмотров ролика показал почти 2,4 млн просмотров.