Блогера и его подругу отправили в колонию за фотосессию на фоне храма
Александр Чеков
Александр Чеков
15:15, 29 октября 2021
Вынесение приговора фигурантам дела о провокационной фотосессии у храма Василия Блаженного блогеру Руслану Бобиеву (Руслани Муроджонзода) и его подруге Анастасии ЧистовойФото: Фото пресс-службы Тверского районного суда/АГН «Москва»
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Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сообщает ТАСС.
Сегодня в мировом судебном участке № 370 был оглашён приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.
Ранее в Интернете появилась провокационная фотография, где Чистова в куртке с надписью «полиция» имитировала секс с Бобиевым. Пост сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».
Руслан Бобиев, Анастасия Чистоваinstagram.com
Участники скандальной фотосессии были привлечены к административной ответственности. В ходе заседания суда Бобиев несколько раз извинился, признал вину и раскаялся. Однако наказания за сопротивление полиции ему избежать не удалось.
Позже следователи возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих. Также после выхода из колонии Бобиева ждёт депортация в Таджикистан.