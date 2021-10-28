Блогера и его подругу отправили в колонию за фотосессию на фоне храма

Вынесение приговора фигурантам дела о провокационной фотосессии у храма Василия Блаженного блогеру Руслану Бобиеву (Руслани Муроджонзода) и его подруге Анастасии Чистовой

Мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сообщает ТАСС.

Сегодня в мировом судебном участке № 370 был оглашён приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее в Интернете появилась провокационная фотография, где Чистова в куртке с надписью «полиция» имитировала секс с Бобиевым. Пост сопровождался подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Руслан Бобиев, Анастасия Чистова instagram.com

Участники скандальной фотосессии были привлечены к административной ответственности. В ходе заседания суда Бобиев несколько раз извинился, признал вину и раскаялся. Однако наказания за сопротивление полиции ему избежать не удалось.

Позже следователи возбудили дело по статье об оскорблении чувств верующих. Также после выхода из колонии Бобиева ждёт депортация в Таджикистан.