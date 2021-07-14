Блогера Эдварда Била признали виновным в ДТП

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Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била. Его признали виновным и удовлетворили требования стороны обвинения.

Приговором Пресненского районного суда города Москвы Биль Э. Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком два года, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Помимо этого, для блогера установлены ограничения. Он не может покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток; выезжать за пределы Москвы и Московской области; менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Также суд назначил дополнительное наказание: Била на три года лишили права управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для блогера двухлетнее ограничение свободы.