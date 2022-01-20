Блогер извинилась за фотосессию на фоне мечети в Москве

Блогер Мария Катанова, снявшая видео фотосессии полуобнажённой девушки на фоне мечети в Москве, принесла извинения на своей странице в Instagram. Она пояснила, что не стремилась к оскорблению верующих, но инцидент привёл к противоположному результату.

Я не имела цели задеть чувства верующих. Целью было как раз наоборот предотвратить эту волну хайпа , которая началась с фотосета обнажённых блогеров на фоне религиозных зданий! Я в принципе против таких действий. И сожалею, что ролик попала в Интернет с другим смыслом, — написала Катанова.

Видео с участием двух девушек, устроивших откровенную фотосессию на фоне столичной мечети, появилось Сети некоторое время назад. Одна из участниц позировала в нижнем белье, скрыв лицо под балаклавой.

Первоначально Катанова писала, что увидела фотографирующихся у мечети девушек случайно и хотела остановить фотосессию. Но потом у неё возникла идея создать гайд по тому, как не надо делать, и она сняла их на видео. Однако согласно записям камер видеонаблюдения, после съёмки Катанова села в один автомобиль с фотографом и моделью, пишет Life. Прокомментировать это видео она не смогла.

Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал произошедшее очередной провокацией и заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Он заявил, что подобные фото у храмов — это «неправильно и в любом случае задевает чувства людей верующих».

Аналогичным образом высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, поступок девушек изначально направлен на провоцирование скандала и «определённой обратной реакции».