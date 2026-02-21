Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 19:31

Блины как на подбор — пеку один к одному: идеально тонкие — любимый рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о стопке идеальных тонких блинов без комков и рваных краев? Главный лайфхак кроется в пропорции жидкости и кипятка! С этим любимым рецептом пеку блинчики один к одному, как на подбор.

Добавление в тесто стакана крутого кипятка в самом конце замеса делает блины эластичными, как кружево, и невероятно нежными, а на сковороде они буквально подпрыгивают, позволяя перевернуть себя одной ловкой вилкой.

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 200 мл кипятка, 3 яйца, 250 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Влейте половину молока, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку, перемешивая. Добавьте оставшееся молоко, перемешайте. А теперь — главный трюк: тонкой струйкой влейте крутой кипяток, интенсивно помешивая тесто. Оно моментально станет более жидким и шелковистым. В самом конце добавьте растительное масло. Дайте тесту отдохнуть 15–20 минут. Разогретую сковороду смажьте маслом только перед первым блином. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяного цвета.

Ранее стало известно, как приготовить блины в духовке: не жарить — вылить тесто на противень и запечь.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
