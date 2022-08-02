«Блевать хочется»: Соловьев не поверил в новости о болезни Чубайса Соловьев высказался о ситуации с болезнью Чубайса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о ситуации с болезнью бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. В эфире передачи «Полный контакт» ведущий отметил, что информацию о госпитализации политика сообщила журналистка Ксения Собчак, а той новости про отравление Чубайса передала супруга Чубайса Авдотья Смирнова. Соловьев усомнился в надежности данных источников.

Меня удивило, что вброс (о госпитализации Чубайса. — NEWS.ru) пошел через его жену Смирнову, которая не нашла ничего лучше, чем позвонить Собчак. Весь этот путь показывает политизированную, а главное, феноменальную подлость захода, то есть тошнотворность. Итак-то от Чубайса блевать тянет, а вот эта связочка Смирновой и Собчак, ну прям..., — заявил Соловьев.

Родной брат Анатолия Чубайса Игорь в разговоре с NEWS.ru прокомментировал реакцию Соловьева, а также сказал пару слов о состоянии здоровья своего брата.

Анатолий чувствует себя лучше, поправляется. Не могу прокомментировать. Соловьева я давно не смотрю, поэтому ничего сказать не могу, — заявил Игорь Чубайс.

О госпитализации Чубайса накануне сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. У него был диагностирован Синдром Гийена – Барре (СГБ) — быстроразвивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что спровоцировать заболевания могла инфекция, бактериальная или вирусная. Кроме того, СГБ у Чубайса мог развиться после гриппа или коронавируса. Главной опасностью этого заболевания является паралич дыхательных мышц.