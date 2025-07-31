Бланманже — французский десерт без выпечки! Нужен желатин, какао и сметана

Бланманже — французский десерт без выпечки! Нужен желатин и сметана и еще пару немудреных ингредиентов. Когда хочется изысканного угощения без лишних хлопот, этот воздушный десерт станет идеальным решением! Всего 15 минут активного времени — и перед вами восхитительный десерт с бархатистой текстурой и тонким шоколадным вкусом.
Ингредиенты
- Сметана (20–25%) — 500 г
- Сахар — 80 г
- Сгущённое молоко — 2 ст. л.
- Какао-порошок — 25 г
- Желатин — 20 г + 100 мл воды для замачивания
Приготовление
- Подготовка желатина. Залейте желатин холодной водой (100 мл), оставьте набухать на 5–7 минут. Затем нагрейте на водяной бане до полного растворения (не кипятить).
- Сметанная основа. Взбейте сметану с сахаром и сгущёнкой до лёгкой воздушности. Тонкой струйкой влейте тёплый желатин, непрерывно помешивая.
- Шоколадный слой. Отделите 1/3 смеси, добавьте какао и тщательно перемешайте.
- Сборка. В креманки или форму выложите сначала белый слой, затем шоколадный. Для мраморного эффекта проведите ножом спиралевидные движения.
- Охлаждение. Уберите в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.
Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептами десертов для красивой кожи и похудения! Две простейшие вкусняшки с желатином.