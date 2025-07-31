Бланманже — французский десерт без выпечки! Нужен желатин, какао и сметана

Бланманже — французский десерт без выпечки! Нужен желатин и сметана и еще пару немудреных ингредиентов. Когда хочется изысканного угощения без лишних хлопот, этот воздушный десерт станет идеальным решением! Всего 15 минут активного времени — и перед вами восхитительный десерт с бархатистой текстурой и тонким шоколадным вкусом.

Ингредиенты

Сметана (20–25%) — 500 г

Сахар — 80 г

Сгущённое молоко — 2 ст. л.

Какао-порошок — 25 г

Желатин — 20 г + 100 мл воды для замачивания

Приготовление

Подготовка желатина. Залейте желатин холодной водой (100 мл), оставьте набухать на 5–7 минут. Затем нагрейте на водяной бане до полного растворения (не кипятить). Сметанная основа. Взбейте сметану с сахаром и сгущёнкой до лёгкой воздушности. Тонкой струйкой влейте тёплый желатин, непрерывно помешивая. Шоколадный слой. Отделите 1/3 смеси, добавьте какао и тщательно перемешайте. Сборка. В креманки или форму выложите сначала белый слой, затем шоколадный. Для мраморного эффекта проведите ножом спиралевидные движения. Охлаждение. Уберите в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.

Приятного аппетита!

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