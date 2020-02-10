https://static.news.ru/photo/e49393a0-4bfd-11ea-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/ Global Look Press

Новые правила предоставления справок о судимости вступили в силу 10 февраля. Бланки стали более защищёнными, что должно помощь предотвратить подделки, сообщили в МВД.

В настоящий момент всё больше ведомств требуют такие справки: их нужно предоставить, в том числе, при трудоустройстве в государственные учреждения, передаёт РИА Новости. В будущем работодатели получат возможность проверить подлинность документа через специальное приложение для смартфона.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство транспорта России подготавливает ряд законопроектов об ограничениях для работников такси. Согласно документу, в таксопарках больше не смогут работать сотрудники, которые ранее были судимы.