Новые правила предоставления справок о судимости вступили в силу 10 февраля. Бланки стали более защищёнными, что должно помощь предотвратить подделки, сообщили в МВД.
В настоящий момент всё больше ведомств требуют такие справки: их нужно предоставить, в том числе, при трудоустройстве в государственные учреждения,
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство транспорта России подготавливает ряд законопроектов об ограничениях для работников такси. Согласно документу, в таксопарках больше не смогут работать сотрудники, которые ранее были судимы.
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