Министерство транспорта России подготавливает ряд законопроектов об ограничениях для работников такси.
Согласно документу, в таксопарках больше не смогут работать сотрудники, которые ранее были судимы. Также требования будут распространяться на таксистов, работающих на интернет-агрегаторы. В случае принятия новых требований компании начнут запрашивать справку об отсутствии судимости сразу при приёме на работу.
Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, Госдума уже хотела ограничить выдачу разрешений на работу в такси. С таким предложением выступал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
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