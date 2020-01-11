https://static.news.ru/photo/dba33cc0-3576-11ea-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство транспорта России подготавливает ряд законопроектов об ограничениях для работников такси.

Согласно документу, в таксопарках больше не смогут работать сотрудники, которые ранее были судимы. Также требования будут распространяться на таксистов, работающих на интернет-агрегаторы. В случае принятия новых требований компании начнут запрашивать справку об отсутствии судимости сразу при приёме на работу.

Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, Госдума уже хотела ограничить выдачу разрешений на работу в такси. С таким предложением выступал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.