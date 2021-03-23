Биолог рассказал о безопасных местах для отдыха в майские праздники

https://static.news.ru/photo/f41bbbfe-8bd5-11eb-b243-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести майские праздники или ближайший отпуск на территории страны, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв согласился с главным санитарным врачом РФ и дал несколько советов туристам.

Учёный отметил, что в путешествиях по России нужно соблюдать те же правила предосторожности, что и в зарубежных поездках. Скулачёв предупредил, что в ряде регионов сохраняются довольно высокие показатели заболеваемости COVID-19.

Рекомендация очень простая: чем меньше народа вокруг, тем безопаснее. Конечно же, природа, горы, озёра — это очень хорошо, — сказал биолог в беседе с «Москвой 24».

Учёный признал, что пока сложно прогнозировать ситуацию с коронавирусом в мае. Он допустил, что страна может столкнуться с третьей волной пандемии в негативном сценарии.

По большим городам мы видим снижение заболеваемости, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Но что будет в мае, неизвестно. Можем ли мы столкнуться с третьей волной, или же всё же уже создан какой-то коллективный иммунитет, тогда волны не будет, — поделился мнением Скулачёв.

По мнению учёного, путешествие на личном автомобиле в сложившихся условиях является самым безопасным вариантом.

Выбирайте те места, куда можно доехать на своей машине — это будет замечательно. Если на поезде или самолёте — это сразу риски. Тут нет зависимости от региона, при любом скоплении людей можно подцепить заболевание, если вы еще не вакцинировались, — рекомендовал биолог.

Скулачёв подчеркнул, что вакцинация является лучшей защитой от инфекции. Учёный заметил, что те, кто сделают прививку сейчас, к маю уже получат «превосходный иммунитет» и смогут без страха путешествовать по любому региону.

Как сообщал NEWS.ru, московский аэропорт Домодедово начал выдавать пассажирам, привившимся от COVID-19, сертификаты о вакцинации международного образца. Документ необходим для выезда за пределы России. Его могут получить те, кто сделал прививку и получил сертификат на русском языке.