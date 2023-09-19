Биолог рассказал, кто выживет в ядерной катастрофе Биолог Гниненко: насекомые и крысы способны выжить в ядерной катастрофе

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Мнение, что тараканы — единственные существа, способные выжить в ядерной катастрофе, верно лишь отчасти, заявил в беседе с Пятым каналом энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко. Он пояснил, что к радиационному заражению устойчивы и многие другие насекомые, а также крысы.

В эпицентре никто, конечно, не выживет. Даже не нужно строить иллюзии. Просто после радиационного заражения тараканы могут выжить. Они миллиарды лет живут на земле и устойчивы ко всему. В целом надо сказать, что живые организмы довольно устойчивы, — рассказал Гниненко.

Биолог отметил, что ущерб от любого ядерного взрыва, катастрофы или аварии будет, несомненно, огромным. Однако, по его мнению, в глобальном масштабе жизнь все-таки сохранится в том или ином виде. В качестве примера он привел ситуацию на одном из тихоокеанских атоллов, где США неоднократно проводили ядерные испытания.

Когда американцы испытывали на одном из островов в Тихом океане много-много раз ядерные устройства, потом в этом месте была обнаружена богатая жизнь: и крысы там жили, и насекомых было полно. Если будет щадящее воздействие, выживет много чего, — резюмировал эксперт.

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Ранее в Москве мужчина в ходе борьбы с тараканами случайно отравил двух своих дочерей. Отец семейства пытался избавиться от насекомых, распыляя ядовитое средство на кухне, пока девочки возраста одного и трех лет играли в комнате.