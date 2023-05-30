Биолог подверг сомнению факт вымирания некоторых животных Биолог Гашев рассказал о невозможности доказать факт вымирания некоторых животных

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Белый носорог

Представители некоторых видов животных, которые считались предположительно вымершими, время от времени продолжают встречаться в природе, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» биолог Сергей Гашев. По его словам, доказать полное вымирание ряда представителей фауны во многих случаях не представляется возможным.

Например, считалось, что сумчатый волк вымер. Якобы последний такой волк скончался в зоопарке на острове Тасмания. Но не так давно его видели в природе, есть свидетельство. Даже у нас в Тюменской области на грани исчезновения считается тонкоклювый кроншнеп. Его не видели уже несколько десятков лет, но доказать полное отсутствие невозможно, — пояснил эксперт.

Также он привел в пример рыбу латимерию, которую ученые считали полностью вымершей еще миллионы лет назад, пока не выловили в Индийском океане.

По словам биолога, полностью вымершими можно с уверенностью назвать лишь виды, которые находят в полуископаемом состоянии, например, нелетающих гигантских птиц эпиорнисов с Мадагаскара или птиц моа с островов Новой Зеландии.

Биолог также напомнил, что многие виды могут полностью исчезнуть в ближайшее время, несмотря на все усилия по охране. В частности, это белый носорог, слоновая черепаха, а также новозеландская гаттерия, или туатара — единственный представитель отряда клювоголовых рептилий.

Это пример эволюционного вымирания, которое от человека особенно не зависит, но человек может ускорить этот процесс, — рассказал эксперт.

При этом он добавил, что в России животные достаточно хорошо адаптированы к условиям существования, поэтому примеров их вымирания гораздо меньше.

Ранее сообщалось, что в Якутии презентовали проект Всемирного центра мамонта, специалисты которого будут заниматься клонированием этих вымерших животных.