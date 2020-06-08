Биолог подтвердил необходимость масок в помещении после самоизоляции

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С призывом носить после окончания изоляции защитные маски в помещениях выступил доктор биологических наук, профессор Игорь Красильников.

По его мнению, на открытом воздухе очень маленькая вероятность заражения, если только в лицо человеку напрямую не чихают и не кашляют.

В помещении возрастает вероятность заражения, поэтому маски и перчатки имеют место быть, — цитирует Красильникова «Политика сегодня».

Он добавил, что таким образом поступают китайцы. Кроме того, он добавил, что при посещении бассейнов можно не использовать перчатки и маски. В хлорированной воде снижается вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, россияне должны продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).