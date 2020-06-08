ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски

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Россияне должны продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах, которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту, — отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, жители РФ должны помнить о том, что течение эпидемии в стране зависит от каждого, передаёт ТАСС.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 230 688 пациентов выздоровели, 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (+21 116 за последние сутки), выздоровели более 3 465 850 (+12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (+1266 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин. По его словам, для пациентов с COVID-19 перепрофилировали в общей сложности более 12 тысяч коек. Камкин также не исключил прихода второй волны коронавируса.