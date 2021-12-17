Биолог назвала возможные причины мутаций «омикрон»-штамма

Многочисленные мутации штамма «омикрон» могли возникнуть из-за нескольких передач вируса от человека к мышам и обратно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. Она отметила, что «омикрон» научился распознавать ACE2-рецептор — точку входа коронавируса в организм — не только у человека, но и у мышей.

Скорее всего, предок «омикрона» передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому, — заявила специалист.

Баранова считает, что «омикрон» навряд ли мутировал во время испытаний лекарств. По мнению биолога, у вируса и без того достаточно возможностей для мутаций без участия человека в силу его способности долго находиться в организме и передаваться другим видам.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков не исключил, что «омикрон» был создан искусственно, чтобы уничтожить «дельта»-штамм. Учёный полагает, что об этом может говорить характер мутации, соединивший предыдущие варианты вируса.

Гонконгские специалисты сообщили, что «омикрон» в 70 раз заразнее «дельта»-штамма. Он быстрее инфицирует человека и размножается в бронхах. Инфекция в лёгких при этом варианте коронавируса находится значительно ниже, чем при заражении SARS-CoV-2, что свидетельствует о более лёгком течении болезни.