Биолог назвала худший вариант развития пандемии COVID-19

Худшим вариантом развития пандемии коронавируса в России и в мире с точки зрения эволюции является селекция людей. Об этом в интервью Lenta.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), вирусолог Анча Баранова. В то же время она отметила, что человечеству ничего не грозит благодаря способности адаптироваться ко всему.

Биолог пояснила, что в человеческом геноме есть опции, которые свидетельствуют о довольно быстрой эволюции под действием внешних обстоятельств. Хотя не все из них можно считать достаточным фактором для эволюционной селекции. По вирусу данный отбор проходит более жёстко.

Специалист отметила, что у большинства европейцев, например, часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, однако они есть у большей части африканцев. По одной из гипотез, все, кто имел такие гиперактивные интерфероны, были уничтожены неким древним коронавирусом. При этом люди, не имевшие таких генов, смогли выздороветь.

Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться, — заключила эксперт.

Ранее Баранова заявила, что сокращение продолжительности жизни людей на десять лет является основным сценарием развития событий с пандемией COVID. Она не исключила вариант натурального ослабления вируса. Однако прошедшие два года пандемии показали, что если он и ослабел со временем, то пока этого практически не заметно.